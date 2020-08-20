Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии из-за сильных дождей

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Сильные дожди с грозой и градом прогнозируются в Северной Осетии до 22 августа. Штормовое предупреждение распространило в четверг ГУ МЧС по республике.

"По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории республики ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с. В связи с этим возможен подъем уровней воды на реках, местами до неблагоприятных отметок. В горах возможен сход селей малого объема. Прогноз сохраняется до 22 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что во время сильного ветра необходимо закрывать окна, на улице нужно стараться не приближаться к деревьям, а также к шатким конструкциям. Во время грозы нельзя разговаривать по телефону. Находясь в лесу, нужно укрыться на низкорослом участке. Нельзя находиться в водоеме или на его берегу.