В России учредят международную добровольческую премию

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Международная премия "Мы вместе" будет учреждена в России, вручать ее будут добровольцам, решающим глобальные проблемы в разных странах мира. Об этом в четверг сообщил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев во время онлайн-встречи с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

"В декабре [2020 года] у нас пройдет очный форум. Каждый год он назывался Международный форум добровольцев, теперь мы предложили его переименовать в Международный форум гражданского участия "Мы вместе". Мы запускаем международную премию "Мы вместе", будем поощрять иностранных граждан за их вклад в решение глобальных проблем в своих странах, так называемый гражданский "Нобель", - сказал он.

В период пандемии в России стартовала добровольческая акция "Мы вместе", по словам Метелева, она получит продолжение - одноименными станут не только международные форум и премия, но и национальная премия. "Она теперь будет не только про волонтерство, но будет и конкурс среди компаний на их социальную роль, также среди журналистов и блогеров, которые освещают социальную тему. Это будет ежегодный конкурс", - отметил председатель совета ассоциации.

Метелев пригласил участников форума "Машук" и молодежь Северного Кавказа активно присоединяться к волонтерским программам и добровольческим инициативам. "Очень рекомендую всем, кто на Северном Кавказе интересуется темой культуры, объектами культурного наследия, присоединяться к нашему движению "Волонтеры культуры", там почти 60 тыс. человек, есть гранты, обучение, совместные слеты. Нам очень нужны активные лидеры на Северном Кавказе, не везде в округе есть сообщества "Волонтеров культуры", мы сейчас ищем координаторов", - пояснил Метелев.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа. Лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую, очную, смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.