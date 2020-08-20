Глава Дербента поддержал установку памятника врачам, умершим во время пандемии

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Памятник врачам, погибшим в борьбе с пандемией коронавируса, намерены установить в одном из парков Дербента, с инициативой установки памятника выступили жители города, сообщил в четверг глава Дербента Хизри Абакаров на своей странице в Instagram.

"Вчера мне передали обращение от инициативной группы с просьбой установить в Дербенте памятник врачам Дагестана, которые погибли в период пандемии коронавируса. <…> Мне кажется, что это хорошая идея, и мы должны обязательно воплотить ее в жизнь, чтобы помнить о подвиге всех медицинских работников в один из тяжелейших периодов в новейшей истории нашей республики. Думаю, в ближайшее время монумент будет установлен в одном из парков Дербента", - написал Абакаров.

По его словам, автором памятника является заслуженный художник РФ, народный художник Дагестана, член-корреспондент Российской академии художеств Шариф Шахмарданов. "Памятник представляет собой бронзовую фигуру врача на постаменте из серого гранита. На боковых стенках золотом будут высечены инициалы погибших врачей Дагестана", - пояснил глава Дербента.

Всего с начала пандемии, по данным регионального оперативного штаба, в республике зарегистрировано 10 272 случаев заражения коронавирусом, 477 человек умерли. В мае глава республиканского Минздрава сообщил, что в Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей.

Для размещения пациентов с коронавирусом по распоряжению президента РФ Владимира Путина в регионе были построены три инфекционных госпиталя - в Каспийске, Дербенте и Ботаюрте (Хасавюртовский район Дагестана), также были развернуты мобильные госпитали в Ботлихе и Буйнакске. В республику были направлены бригады врачей из московских клиник, в том числе из больницы в Коммунарке, для оказания помощи в диагностике и лечении больных с коронавирусной инфекцией.