В Дагестане планируют запустить проект Babyskills для профориентации дошкольников

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Проект по профессиональной ориентации детей дошкольного возраста Babyskills планируют запустить в Дагестане. Об этом сообщили в четверг на официальном сайте главы республики.

"Проект Babyskills дает возможность ребенку 5-7 лет в процессе игры <…> попробовать себя в роли дизайнера одежды, воспитателя детского сада и т.д. Этот проект будет интересен руководителям и воспитателям дошкольных образовательных учреждений, родителям, а также учащимся педагогических колледжей. На данный момент нами уже заключен сетевой договор с Казанским педагогическим колледжем (инициатором проекта Babyskills - прим. ТАСС)", - приводятся в сообщении слова Левкович.

По ее словам, профессионально-педагогический колледж им. Г. Б. Казиахмедова с 2017 года участвует в движении WorldSkills по компетенции "Дошкольное воспитание" и "Преподавание в начальных классах", в этом году на площадке учебного заведения планируется провести демонстрационный экзамен по этим компетенциям.

Глава Дагестана Владимир Васильев поддержал проект развития профориетационной деятельности в республики. "Тот опыт, о котором вы говорите, для нас очень важен. Он позволяет получить достойную профессию, и хорошо трудоустроить нашу молодежь", - приводятся в сообщении слова Васильева.