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Дагестанские меценаты выделили 40 млн рублей на школьные учебники по национальным языкам

Отмечается, что за последние годы около 900 млн рублей было потрачено из бюджета для издания учебников на шести национальных языках для начальных классов

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Дагестанские меценаты выделили для республики 40 млн рублей на приобретение учебников по национальным языкам, сообщается в четверг на официальном сайте главы региона по итогам республиканского совещания работников образовательных учреждений.

"Руководитель региона поблагодарил <…> меценатов, которые выделили республике 40 млн рублей на приобретение учебников по национальным языкам, благодаря которым была решена проблема с нехваткой этих учебников", - говорится в сообщении.

В конце прошлого года министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов сообщал ТАСС, что в 2019 году в республике впервые за последние годы около 900 млн рублей было потрачено из бюджета для издания учебников на шести национальных языках для начальных классов. Также он отмечал, что в регионе довольно остро стоит проблема с учебникам на ногайском и азербайджанском языках.

Дагестан - самый многонациональный регион России, в котором проживают 3 млн человек более 110 национальностей и этнических групп, с самостоятельными языками и диалектами, культурой и традициями. Наиболее многочисленными, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, являются аварцы (29,4%), даргинцы (17%), кумыки (14,9%), лезгины (13,3%), лакцы (5,6%), азербайджанцы (4,5%).

В республике 14 письменных языков, на которых ведется вещание на республиканских радио- и телеканалах, издаются газеты и журналы. Народы региона говорят на языках, относящихся к трем крупным языковым семьям - северокавказской, алтайской и индоевропейской.

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