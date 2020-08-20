Дагестанские меценаты выделили 40 млн рублей на школьные учебники по национальным языкам

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Дагестанские меценаты выделили для республики 40 млн рублей на приобретение учебников по национальным языкам, сообщается в четверг на официальном сайте главы региона по итогам республиканского совещания работников образовательных учреждений.

"Руководитель региона поблагодарил <…> меценатов, которые выделили республике 40 млн рублей на приобретение учебников по национальным языкам, благодаря которым была решена проблема с нехваткой этих учебников", - говорится в сообщении.

В конце прошлого года министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов сообщал ТАСС, что в 2019 году в республике впервые за последние годы около 900 млн рублей было потрачено из бюджета для издания учебников на шести национальных языках для начальных классов. Также он отмечал, что в регионе довольно остро стоит проблема с учебникам на ногайском и азербайджанском языках.

Дагестан - самый многонациональный регион России, в котором проживают 3 млн человек более 110 национальностей и этнических групп, с самостоятельными языками и диалектами, культурой и традициями. Наиболее многочисленными, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, являются аварцы (29,4%), даргинцы (17%), кумыки (14,9%), лезгины (13,3%), лакцы (5,6%), азербайджанцы (4,5%).

В республике 14 письменных языков, на которых ведется вещание на республиканских радио- и телеканалах, издаются газеты и журналы. Народы региона говорят на языках, относящихся к трем крупным языковым семьям - северокавказской, алтайской и индоевропейской.