Глава Минвостокразвития пригласил всех посетить ДФО и Арктику по программе кешбэка

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов призвал всех воспользоваться программой кешбэка и посетить Дальний Восток и российскую Арктику. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

"Если вы никогда раньше не бывали на Дальнем Востоке или в российской Арктике, сейчас самое время запланировать поездку туда. Бессмысленно рассказывать об удивительной, даже экзотической для жителей средней полосы и южных широт России, красоте этих мест. Призываю всех, включая никогда не рассматривавших для себя местом отдыха дальневосточные и северные регионы, поехать туда", - процитировала пресс-служба Козлова.

В пресс-службе напомнили, что в полночь с четверга на пятницу, 21 августа, начинает действовать программа по возврату средств за туры по России, что позволит купить путешествие в любой из дальневосточных или арктических регионов до конца текущего года и получить обратно до 15 тысяч рублей. Купить путевку с кешбэком можно будет с 21 по 28 августа. Обязательным условием является оплата выбранного предложения картой "Мир". Сумма возврата зависит от стоимости выбранного тура, получить ее могут как организованные туристы, пользующиеся услугами туроператоров, так и те, кто предпочитает путешествовать самостоятельно.

В программе по поддержке внутреннего туризма участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.