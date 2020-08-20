Томские власти до 6 сентября продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

ТОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил в регионе до 6 сентября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный штаб по предупреждению распространения COVID-2019, продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 6 сентября. В соответствии с распоряжением губернатора, работающие старше 65 лет смогут оформить еще один больничный", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Томской области начал действовать 31 марта. Последний раз ограничения продлевались до 31 августа, но в июле их начали частично снимать. Так, с 22 июля возобновили работу автошколы, с 27 июля - музеи и парки аттракционов, с 28 июля - фитнес-клубы и бассейны, с 13 августа - кафе, фудкорты и рестораны, а с 17 августа - детсады. Кроме того, с 19 августа разрешены занятия контактными видами спорта, возобновлена работа детских спортивных кружков.

По последним данным регионального оперштаба, в Томской области зарегистрировано 5 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3 955 человек выздоровели, 57 умерли.