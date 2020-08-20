В Нижнем Новгороде открылся фестиваль уличного искусства "Место"

ТАСС, 20 августа. Фестиваль уличного искусства "Место" начал свою работу в четверг в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы фестиваля в аккаунте мероприятия в Instagram.

"Фестиваль "Место" уже начался. Художники вовсю рисуют на своих объектах. Сегодня пройдут первые экскурсии, стартовал стрит-арт квест и онлайн-маркет", - говорится в сообщении.

Фестиваль проходит в Нижнем Новгороде уже в четвертый раз. Его целью является переосмысление городской среды и создание новых объектов уличного искусства, отмечается на сайте фестиваля. Проект вошел в событийную программу подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Кроме художников из Нижнего Новгорода, на фестивале работают приглашенные гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Севастополя, Рязани, Томска и других городов. Во время фестиваля, который продлится до 23 августа, они будут создавать стрит-арт на улицах Нижнего Новгорода.

В рамках фестиваля "Место" пройдет также образовательная программа - лекции о стрит-арте и нижегородском граффити, леттеринге, показы фильмов про уличное искусство, мастер-классы. Кроме того, в дни работы фестиваля проходят тематические экскурсии и квесты, посвященные стрит-арту.