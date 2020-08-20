В дикую природу Северной Осетии выпустили восемь молодых зубров

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с Минприроды Северной Осетии выпустил в Турмонском заказнике восемь чистокровных зубров. Они должны присоединиться к самой молодой группировке из 10 животных, которых выпустили здесь ранее в 2018 году, сообщили в четверг в пресс-службе WWF.

"Сотрудничество WWF России и Минприроды РСО-Алания в рамках Стратегии по восстановлению зубра в России позволило сохранить Цейскую группировку зубров. Но сейчас главная задача - укрепление созданной в 2018 году группировки на базе Турмонского заказника", - привели в пресс-службе слова директора WWF России Дмитрия Горшкова.

Место для выпуска зубров выбрано неслучайно. Именно здесь, согласно исследованию WWF России, находится крупнейший в Республике массив малонарушенных лесов, на территории которых может потенциально обитать не менее 300 зубров.

Пополнение прибыло из питомника Окского заповедника в Рязанской области. Часть животных в 1999-2002 годах были завезены из стран Европы и Скандинавии. Группировка зубров, которая обитает на территории Турмонского заказника, также привезена из Окского заповедника. Часть животных родом из Швеции, часть рождена в России. До этого момента количество животных в Турмоне составляло всего 10.

По данным WWF, этого количества недостаточно для того, чтобы группировка была устойчивой и самодостаточной, как, например, в соседнем Цейском заказнике, где, согласно зимним учетам, обитают 105 зубров, 10 из которых - телята младше 1 года. Восстановлением Цейской группировки WWF занялся в 2010 году. С тех пор популяция значительно выросла и укрепилась.

Восстановление зубра в Северной Осетии - одно из направлений сотрудничества РСО-Алания и WWF России в области охраны природы. "Развитие данного экологического проекта, реализуемого на протяжении ряда лет Минприроды Северной Осетии совместно со Всемирным фондом дикой природы, безусловно, дает хороший результат. Прежде всего, программа восстановления этого вида животных, начавшаяся в 2009 году, способствует экологическому оздоровлению региона, привлекает внимание к республике как одному из регионов, который способен осуществлять и социальные, и экономические, и экологические проекты", - сказал врио министра природных ресурсов Северной Осетии Маирбек Моураов, которого цитирует пресс-служба.