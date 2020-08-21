В архангельском вузе будут готовить специалистов по арктической политологии

АРХАНГЕЛЬСК, 21 августа. /ТАСС/. Северный Арктический федеральный университет (САФУ, Архангельск) с 1 сентября 2020 года начнет готовить специалистов в сфере арктической политологии. Как рассказал ТАСС директор Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ Александр Тамицкий, в этом году на новую специальность приняты 18 человек.

"Политические и социальные коммуникации в пространстве Российской Арктики" - совершенно новая программа в рамках направления "Политические науки и регионоведение" в САФУ. В этом году у нас 18 мест", - сказал Тамицкий.

Это программа бакалавриата, студенты будут учиться четыре года. Абитуриенты должны были представить результаты ЕГЭ по обществознанию, истории и русскому языку. Программа ориентирована на подготовку кадров, которые способны к экспертно-аналитической поддержке решения задач по развитию арктических территорий. Выпускники по завершении учебы должны уметь готовить аналитические материалы для разработки научно-исследовательских и управленческих проектов, участвовать в оценке эффективности организационных структур.

Вторая их функция - социально-коммуникативная: их будут учить работать со СМИ, готовить тексты и визуальные материалы для публичных и интерактивных мероприятий. "Это публичная политика - выпускники будут ориентированы на коллективное решение проблем, построение коммуникации между государственным, частным сектором, гражданским обществом, публичными группами, - пояснил директор высшей школы. - Это направлено на эффективное распределение ресурсов всех участников тех или иных процессов".

Как отметил собеседник агентства, когда разработчики формировали программы, в Архангельской области развивался конфликт вокруг строительства полигона твердых коммунальных отходов "Шиес", при котором изначально не были учтены интересы как населения, так и различных публичных групп и даже производств. "И конфликтный потенциал, который, к сожалению, распространился у нас в регионе, свидетельствует о том, что отсутствуют специалисты, которые могли бы на начальном этапе реализации этого проекта уже принять интересы и государственной региональной власти, и интересы бизнеса, и интересы населения и, возможно, интересы некоммерческого сектора, - пояснил он. - Если это все бы учли на первоначальном этапе согласования, ситуация могла бы повернуться в другое русло".

Специалисты по взаимодействию в Арктике

По словам Тамицкого, от органов власти арктических регионов в течение нескольких лет поступали обращения, что необходимы специалисты в области политических наук, которые будут знать специфику российской Арктики. "В арктическом регионе сосредоточено много достаточно крупных компаний, корпораций, которые завязаны на добыче нефти, газа, других полезных ископаемых, - сказал собеседник агентства. - Требуется взаимодействие с коренным населением, это вопросы налаживания диалога с учетом определенных экологических рисков. Арктика в этом плане уникальный регион, ни в одной точке России, да и мира, нет, к примеру, таких рисков, которые может нести хозяйственная деятельность человека".

Кроме того, сейчас российская Арктика все больше привлекает интерес других государств, в том числе и неарктических, и нужны специалисты, которые будут разбираться в арктической геополитике. Студенты будут изучать историю и современные международные политические процессы в Арктике, демографические и миграционные процессы в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ), международные региональные связи арктических субъектов России, взаимодействие бизнеса и власти в российской Арктике, публичную и конфессиональную политику арктических субъектов в РФ.

Выпускники смогут работать в органах государственной власти, на предприятиях и в общественных организациях в качестве экспертов-аналитиков, которые помогают налаживать контакты между всеми этими структурами. Задачей арктических политологов будет оценка и выработка управленческих решений. "В вопросах, допустим, миграции, проблемы межнациональных отношений, проблем коренных малочисленных народов в границах АЗРФ и Арктики в целом", - добавил Тамицкий.