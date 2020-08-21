Более 180 школ и детских садов отремонтировали в Приморье с начала 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа./ТАСС/. Ремонтные работы в 87 детских садах и 96 школах Приморского края прошли с начала 2020 года, что в два раза больше, чем за 2019 год, сообщает в пятницу пресс-служба правительства края.

"Свыше 260 млн рублей предусмотрели на капитальный ремонт 87 детских садов в 24 муниципалитетах, а более 535 млн рублей - на 96 школ в 19 районах. За счет средств федерального и краевого бюджетов на 21 млн рублей отремонтированы и оснащены 12 спортивных залов в 10 муниципальных образованиях", - пояснили в пресс-службе.

Средства на ремонт были направлены в рамках рассчитанной до 2027 года региональной программе "Развитие образования Приморского края" и использовались на ремонт фасадов, оборудование классов, благоустройство территории, строительство новых спортивных площадок.

"Несмотря на то, что содержание, ремонт и подготовка к каждому учебному году - это полномочия органов местного самоуправления, правительство Приморского края выделяет значительные денежные средства на эти расходы. В 2020 году направлено более 830 млн рублей - в два раза больше, чем в прошлом году", - пояснил губернатор края Олег Кожемяко, слова которого приводит пресс-служба.