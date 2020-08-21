В Ессентуках пройдет кинофестиваль "Хрустальный источникъ"

ПЯТИГОРСК, 21 августа. /ТАСС/. Кинофестиваль "Хрустальный источникъ" пройдет 26-28 августа в Ессентуках (Ставропольский край) в мини-формате. В рамках проекта "Кино под Кавказским небом" будут показаны популярные отечественные фильмы, а также пройдут встречи с артистами и известными кинематографистами, сообщили журналистам в пресс-службе кинофестиваля.

"Город-курорт Ессентуки в этом году отметит 195-летний юбилей в конце августа. В рамках праздничной программы (с соблюдением всех санитарных норм) состоится и мини-фестиваль "Хрустальный источникъ", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что фильмы из серии "Мировые кинопремьеры XXI века" будут показывать в 19:30 мск на летней площадке грязелечебницы им. Н. А. Семашко. Каждую киноленту будут представлять известные артисты.

По данным пресс-службы, в год 75-летия Великой Победы одна из картин фестиваля будет посвящена военной теме. Историко - приключенческую ленту "Мы из будущего" 27 августа представит исполнительница главной роли Екатерина Климова.

"Хрустальный источникъ" проводится в Ставропольском крае с 2018 года. Он проходит при поддержке правительства края, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам национальностей РФ. В 2018 году гран-при фестиваля получил фильм Кирилла Плетнева "Жги!", в 2019 году - картина "Воскресенье" режиссера Светланы Проскуриной стала победителем конкурсной программы кинофестиваля.