Власти КБР заявили о полной готовности школ к началу учебного года

НАЛЬЧИК, 21 августа. /ТАСС/. Все школы Кабардино-Балкарии (КБР) готовы к началу учебного 2020-2021 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов.

"Система образования как нашей республики, так и всей страны готовится к обычному очному режиму работы. Есть ограничения Роспотребнадзора, которые связаны со сложившейся ситуацией, мы их учитываем, работаем совместно с муниципалитетами. Хочу заверить - образовательные учреждения республики готовы, все 100% школ комиссионно приняты к учебному процессу", - сказал Езаов.

В этом году в школы КБР пойдут 110 тыс. детей, в прошлом было 107 тыс. "Ориентировочно на 1,5 - 2 тыс. больше детишек идут в первый класс, больше у нас и десятиклассников, каждый год из школ выпускается меньше, чем приходит и мы видим рост", - добавил Езаов.

Он также отметил, что с 1 сентября 100% младшеклассников (более 50 тыс. детей) "будут обеспечены бесплатным, здоровым, горячим питанием". "Соглашение [о предоставлении субсидий из федерального бюджета] подписано, сейчас идут технические вопросы, доведения средств до муниципалитетов, к 1 сентября мы все успеем", - уточнил чиновник. Все школьники Кабардино-Балкарии будут обеспечены и бесплатными учебниками, на эти цели из бюджета выделено 51,7 млн рублей.

"Еще хочу отметить, что с 1 сентября более 5 тыс. классных руководителей будут получать доплаты за классное руководство. Доплата не должна привести к увеличению нагрузки на педагогов, эта доплата для того, чтобы учитель мог работать с каждым ребенком, доходил до каждого", - резюмировал Езаов.