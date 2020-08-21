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В Нижегородской области с 1 сентября откроют классы для детей с аутизмом

В первый класс пойдут 54 ребенка с расстройствами аутистического спектра

ТАСС, 21 августа. Ресурсные классы для обучения детей с расстройствами аутистического спектра откроются с 1 сентября в девяти школах Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"В Нижегородской области 1 сентября 2020 года 54 ребенка с расстройствами аутистического спектра пойдут в первый класс. В девяти школах откроются ресурсные и автономные классы для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). У этих ребят появится возможность получать не только знания, но и необходимые навыки социального взаимодействия, которые помогут им адаптироваться в будущем", - отмечается в сообщении.

По словам руководителя регионального ресурсного центра по организации сопровождения детей с РАС Надежды Гусевой, за последние пять лет в регионе было открыто только два подобных класса. Остальные школьники с РАС, а это 342 ребенка, учились в коррекционных школах.

"К открытию этих классов мы шли год: регулярно проводились открытые встречи с родителями, где они высказывали свои пожелания и предпочтения. Образовательный маршрут, по которому с 1 сентября пойдут дети, является осознанным выбором их родителей и результатом наших совместных усилий", - приводятся в сообщении слова министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина.

Как отметили в пресс-службе правительства Нижегородской области, в ресурсных классах созданы необходимые детям условия для получения качественного образования и социального развития, в том числе через организацию инклюзивного образования.

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РоссияНижегородская область
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