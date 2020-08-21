Все отравившиеся водой в Дагестане выписаны из больницы

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Все госпитализированные с кишечной инфекцией после отравления питьевой водой в селении Геджух Дербенского района Дагестана выписаны из больницы, новых случаев отравления не зарегистрировано, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

9 августа в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что в селе Геджух выявлены признаки острой кишечной инфекции у 49 человек, в том числе у 39 детей. Четыре человека, в том числе трое детей, были госпитализированы. Позже число отравившихся возросло до 61, госпитализированных - до девяти.

"Все выписаны, новых случаев нет", - сказала представитель ведомства. Она добавила, что в селении Геджух проведена вакцинация населения от инфекционных заболеваний, в том числе гепатита А и дизентерии.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендовал провести в селе Геджух ревизию системы водоснабжения с последующей изоляцией и хлорированием - по словам главы управления, главного санитарного врача Дагестана Николая Павлова, в водопроводной трубе, снабжающей село водой, выявлено большое количество самовольных врезок, каждая из которых может создавать создает риски распространения инфекции.