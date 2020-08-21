Образовательный центр "Фабрика процессов" откроется на Ставрополье осенью 2020 года

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Первый в Ставропольском крае образовательный центр "Фабрика процессов" по обучению методам бережливого производства начнет обучение специалистов осенью 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минэкономразвития.

"Образовательный центр находится в городе Ставрополе и включает в себя учебные классы, где обучаемые смогут решать производственные задачи путем имитации реальных процессов. Учреждение прошло аттестацию, планируется, что работать в постоянном режиме площадка начнет осенью 2020 года", - сообщили в министерстве.

В Федеральном центре компетенций в сфере производительности труда в пятницу журналистам пояснили, что специалисты в ходе обучения смогут узнать, как можно повысить экономические показатели через инструменты бережливого производства. Открытие собственной площадки в регионе минимизирует затраты на реализацию мероприятий и повысит число людей, которые пройдут обучение по национальному проекту.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Он нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала.