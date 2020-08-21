Фестиваль "Летняя платформа" в Нальчике перенесли в закрытое помещение

НАЛЬЧИК, 21 августа. /ТАСС/. Фестиваль городской культуры "Летняя платформа" в Нальчике перенесли в закрытое помещение из-за дождя. Здесь планируются музыкальные выступления, образовательные лекции и стрит-арт акции, сообщается на странице института развития города "Арт-зал "Платформа" в Instagram.

"Фестиваль городской культуры пройдет не в арт-пространстве "Периметр", как было заявлено ранее, а в актовом зале Дома профсоюзов. Фестиваль переезжает, чтобы избежать проблем с непогодой, мы хотим комфорта для артистов и зрителей", - говорится в сообщении.

В остальном программа фестиваля остается без изменений, отмечают организаторы. В Нальчике 21-23 августа соберутся художники, арт-кураторы, музыканты и урбанисты для исследования тем городской идентичности и презентации независимого искусства разных жанров. Вход во все зоны фестиваля бесплатный. В программе мероприятия запланирована образовательная часть - лекторий, который проведут Никита Рассказов (фонд V-A-C), Андрей Мизиано (музей "Гараж"), Мурат Алтуев (ITV Group) и Степан Казарьян (фестиваль "Боль"). Музыкальная часть фестиваля балансирует между фолком, русскоязычным пост-панком и экспериментальными диджей-сетами. Хедлайнерами "Летней платформы" заявлены группы "Пасош", "Утро" и адыгский сказитель Заур Нагоев.

Подобный фестиваль проводится уже второй год подряд и пользуется большой популярностью среди жителей и гостей республики. В прошлом году "Летняя платформа" удивила Кабардино-Балкарию и весь Северо-Кавказский регион разнообразной лекционной программой и нетипичным для республики музыкальным лайн-апом. В этом году организаторы обещают более компактный, но цельный фестиваль.