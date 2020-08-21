Школьные линейки ограничат по времени и количеству участников на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Торжественные линейки в школах Ставрополья в День знаний будут ограничены по времени и количеству допускаемых на праздник участников. Все родители смогут присутствовать на линейке только в защитных масках, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевого министерства образования.

"Проведение линеек на открытом воздухе будет не более 30 минут с участием не более 120 человек, родителям необходимо быть строго в масках, детям - не обязательно", - говорится в сообщении.

По данным министерства, 1 сентября школы края примут почти 300 тыс. учеников. Торжественные мероприятия пройдут во всех образовательных организациях , однако рассматриваются разные форматы проведения - и на улице, и в классах. Обучение в школах планируется начать в очном режиме.

"Исходя из возможностей школьных зданий, будет увеличено количество входов в них. У всех входящих в здания будут измерять температуру, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, для работников пищеблоков предусмотрено постоянное ношение средств индивидуальной защиты, регулярно будет проводиться обеззараживание воздуха", - отметили в министерстве.

Составляется расписание уроков, которое позволит минимизировать контакты между учениками разных классов. За каждым школьным классом будет закреплен отдельный кабинет, детям не придется переходить в другое помещение, если для урока не требуется специализированное оборудование.