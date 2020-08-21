Дополнительное образование будут получать 75% детей в Кабардино-Балкарии в концу 2020 года

НАЛЬЧИК, 21 августа. /ТАСС/. Порядка 75% детей в Кабардино-Балкарии (КБР) будут иметь возможность получать дополнительное образование к концу года, для улучшения его качества и повышения доступности в школах закупают современное оборудование, сообщил в пятницу журналистам и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов.

"75% детей республики будут охвачены дополнительным образованием в 2020 году. Мы близки к этой цифре уже сегодня, но вопрос не в цифрах, должна быть реальная работа. Важно, чтобы дополнительное образование пришло в школу, потому что не всегда дети могут приехать в центр дополнительного образования, даже если он находится близко", - сказал Езаов.

Он уточнил, что в прошлом году на оснащение системы допобразования было направлено более 400 млн рублей. Был создан региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки" Антарес", а в районах в сельские школы закупили оборудование более чем на 200 млн рублей.

Кроме этого, в 2020 году по проекту "Успех каждого ребенка" создается мобильный технопарк "Кванториум". "Он будет работать в отдаленных селах, значит, большое количество сельских ребят получат доступ к качественному, серьезному инженерному оборудованию, получат возможность творческого проектирования, а половина населения республики проживает в сельской местности", - напомнил Езаов. Также в рамках данного проекта создается первый в регионе центр цифрового образования "IT-куб", где предусмотрены программы, направленные на интеллектуальное развитие детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.

По его словам, в республике в настоящее время материально-техническая база школ обновляется, в том числе и по проекту "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". В 2020 году 100 школ будут обеспечены средствами обучения и воспитания, оборудование в полном объеме поступит к началу учебного года.

Он подчеркнул, что в настоящее время ведется работа для того, чтобы у каждого ребенка была возможность получить дополнительное образование в шаговой доступности, а в этом может помочь перевод школ на односменную работу. В настоящее время в КБР во вторую смену обучается 10 622 человека, 9,3% от общего числа школьников. "Сейчас республика, как и вся страна, прилагает большие усилия для перевода образования в одну смену, для того чтобы продуктивно использовать материально-техническую базу школы для дополнительного образования, творческих кружков", - добавил Езаов.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 по 2024 годы. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.