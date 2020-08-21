Цифровизацию сферы ЖКХ проведут в моногороде на Ставрополье по проекту "Умный город"

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Внедрение системы "Умный город" в моногороде Невинномысске Ставропольского края начнется с жилищно-коммунального хозяйства. В муниципалитете также планируют установить "умные" остановки и светофоры, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации города.

"В первую очередь, платформа охватит направление жилищно-коммунального хозяйства. Как рассказали специалисты, "умное" ЖКХ - часть концепции проекта, отвечающая за автоматизацию жилищно-коммунального хозяйства для своевременного получения показаний счетчиков, контроля работы оборудования, предотвращения аварийных ситуаций, прозрачности работы объектов ЖКХ и тому подобное", - говорится в сообщении.

Также планируется, что остановочные комплексы в Невинномысске оснастят электронными табло, которые будут отображать нахождение транспорта на маршруте и другую информацию. Сеть "умных" светофоров будет представлять из себя систему динамического управления сигналами, благодаря которой улучшится пропускная способность потоков улично-дорожной сети.

Проект "Умный город" первым на Ставрополье начали реализовывать в Железноводске в январе 2020 года. В настоящее время в городе-курорте внедрена система отслеживания передвижения общественного транспорта, установлены "умные" остановки и "умные" пешеходные переходы. Участниками регионального проекта "Умный город" станут также Ставрополь, Невинномысск, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Георгиевск, Лермонтов и Минеральные воды.