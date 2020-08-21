Новый центр культуры и искусства открыли в Курчалой

ГРОЗНЫЙ, 21 августа. /ТАСС/. Центр культуры и искусства на 450 посадочных мест открыли в чеченском городе Курчалой. Мероприятие приурочили к 69-й годовщине со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Открытие данного центра в Курчалое - большой вклад в развитие культуры. Ахмат-Хаджи Кадыров не зря говорил: "Без культуры - нет нации". Он придавал огромное значение именно этому направлению и делал все возможное, чтобы Чеченская Республика преуспела в развитии культуры. У чеченцев она очень многогранна, и это наше достояние", - сказал на открытии глава региона Рамзан Кадыров.

Центр построен в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы". Строительство здания обошлось в 31,58 млн рублей. В нем предусмотрено 450 посадочных мест, библиотека, помещения для кружковых занятий и кинопроекционная.

В Курчалое также открыли трехэтажный лечебный корпус центральной районной больницы на 132 койки. Старый корпус медучреждения построенный в 1964 году не соответствовал нормам СанПиН.

"Мы видим, что завершилось строительство нового лечебно-диагностического корпуса, который оснащен самым современным оборудованием. Открытие этого объекта еще один шаг в развитии системы здравоохранения. Хотел бы отметить, что впервые в районе на территории больницы начнет функционировать компьютерный томограф", - отметил на открытии министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

В Чечне 23 августа отмечается 69-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. В преддверии этой даты в регионе проходят религиозные обряды, конкурсы и открываются социальные объекты. Ахмат-Хаджи Кадыров вступил в должность президента Чеченской республики в октябре 2003 года. 9 мая 2004 года он трагически погиб в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо". На следующий день указом президента России за мужество и героизм, проявленные при возрождении региона и в борьбе с терроризмом, ему было присвоено звание Героя России.