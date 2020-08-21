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В КЧР завершилось строительство первого в Усть-Джегутинском районе ФОКа

Он будет открыт после снятия всех ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса

ЧЕРКЕССК, 21 августа. /ТАСС/. Строительство первого в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии физкультурно-оздоровительного комплекса площадью около 1,5 тыс. кв. метров завершилось. Он будет открыт после снятия всех ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, сообщили ТАСС в пятницу в Министерстве физической культуры и спорта КЧР.

"В Усть-Джегутинском муниципальном районе Карачаево-Черкесской Республики завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, соответствующего всем современным нормам и стандартам международного класса. Объект был включен в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта РФ на 2016-2020 годы" по решению главы КЧР Рашида Темрезова", - рассказали в министерстве.

Здание будет открыто для посещений и проведения соревнований после снятия всех ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Площадь двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса составляет 1442 кв. м. В комплексе размещены два спортивных зала, предназначенные для проведения силовых единоборств - дзюдо, самбо, вольная борьба. Также подготовлены душевые, служебные кабинеты для тренеров и врача.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в республике построят несколько десятков универсальных спортплощадок, футбольное поле, две площадки для сдачи нормативов ГТО - в общей сложности 40 объектов спортивной инфраструктуры. Как отметил глава региона Рашид Темрезов, за несколько лет в Карачаево-Черкесии открыли более 80 спортобъектов, в том числе 12 спортивных комплексов.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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