В Северной Осетии День Государственного флага отметили восхождением на гору

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. День Государственного флага в Северной Осетии отметили восхождением на гору, где развернули десятиметровый триколор. Об этом сообщил ТАСС в пятницу сопредседатель регионального штаба ОНФ Роман Кудренко.

"Праздничная акция направлена в первую очередь на патриотическое воспитание подрастающего поколения, которое начинается с любви к Родине, уважению к одному из главных символов нашей страны, с единства людей. Объединившись в период пандемии, мы в очередной раз доказали, что вместе мы - сила. И сегодня, неся флаг в руках, мы вновь стали одним целым", - сказал Кудренко.

Восхождение состоялось на гору Лысая в рамках акции #МыВместе. В ней участвовали общественники совместно с командой "Молодежки ОНФ", представителями Российского союза молодежи, республиканского комитета по делам молодежи и Центра патриотического воспитания молодежи.

Несмотря на дождь, государственный символ подняли и растянули на самой высокой точке Владикавказа. Ранее волонтеры нарисовали семиметровый российский флаг на асфальте, а также развесили символ России в окнах.

Кроме того, региональное отделение "Российское движение школьников" по республике организовало флешмобы. В течение дня активисты раздавали ленточки с триколором прохожим на улицах, напоминая тем самым о празднике горожанам.