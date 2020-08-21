Две больницы Ставрополья получили томографы для диагностики пациентов

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Два медицинских учреждения Ставропольского края получили компьютерные томографы для точных и оперативных обследований пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края.

"На особом месте работа по повышению доступности томографии. Это ответ на запрос врачей, которым необходимы инструменты для оперативного и качественного диагностирования болезни. Новый томограф установлен в инфекционной больнице краевого центра, на нем уже проведены первые обследования. Теперь такое оборудование есть и в Пятигорске", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

В Пятигорске томограф поступил в городскую специализированную инфекционную больницу. Ранее обследование пациентов с подозрением на коронавирус здесь проводили с использованием рентгена. Монтаж томографа планируют завершить к началу осени 2020 года.

"Новое оборудование, общая стоимость которого составила около 50 миллионов рублей, располагается в отдельно стоящем здании на территории больницы. Накануне здесь проведен ремонт. В этом строении не предполагается размещение больных и еще не проводился первый прием пациентов", - пояснили в пресс-службе.

С начала пандемии в Ставропольском крае зафиксирован 10 741 случай заражения коронавирусом, после выздоровления из больниц выписаны 7 189 человек. Умерли 209 пациентов с коронавирусом. Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят с 11 июня 2020 года.