Целевая субсидия для возмещения аграриям сумм страховых взносов заработает в 2021 году

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 21 августа. / ТАСС/. Специальная целевая субсидия, которая позволит возмещать аграриям страны страховые взносы, уплаченные в страховые компании, появится в 2021 году, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

В 2020 году садоводы страны понесли убытки из-за возвратных заморозков, которые привели к гибели части урожая.

"Уже со следующего года будет работать специальная целевая субсидия, которая будет позволять возмещать аграриям понесенные страховые взносы в страховые компании", - сказал Хатуов в кулуарах выставки "PROяблоко2020", которая проходит на Ставрополье.

Он отметил, что это поможет садоводам возместить убытки из-за заморозков, которые привели к потере урожая.

"Тем самым мы рассчитываем, что в том числе и садоводы получат возможность получать возмещение понесенного ущерба за счет выплат страховых компаний", - добавил первый замминистра сельского хозяйства.

Международная выставка-форум "PROяблоко2020" 20 августа начала работу в Минеральных Водах. Она собрала садоводов со всей страны, которые обсудят проблемы и перспективы развития отрасли и государственные меры поддержки. Выставка и конгресс "PROяблоко2020" будут проходить до 22 августа.