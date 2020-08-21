{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Целевая субсидия для возмещения аграриям сумм страховых взносов заработает в 2021 году

Такая мера поможет садоводам возместить убытки из-за заморозков, которые привели к потере урожая

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 21 августа. / ТАСС/. Специальная целевая субсидия, которая позволит возмещать аграриям страны страховые взносы, уплаченные в страховые компании, появится в 2021 году, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

В 2020 году садоводы страны понесли убытки из-за возвратных заморозков, которые привели к гибели части урожая.

"Уже со следующего года будет работать специальная целевая субсидия, которая будет позволять возмещать аграриям понесенные страховые взносы в страховые компании", - сказал Хатуов в кулуарах выставки "PROяблоко2020", которая проходит на Ставрополье.

Он отметил, что это поможет садоводам возместить убытки из-за заморозков, которые привели к потере урожая.

"Тем самым мы рассчитываем, что в том числе и садоводы получат возможность получать возмещение понесенного ущерба за счет выплат страховых компаний", - добавил первый замминистра сельского хозяйства.

Международная выставка-форум "PROяблоко2020" 20 августа начала работу в Минеральных Водах. Она собрала садоводов со всей страны, которые обсудят проблемы и перспективы развития отрасли и государственные меры поддержки. Выставка и конгресс "PROяблоко2020" будут проходить до 22 августа.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Минсельхоз намерен поддерживать аграриев, использующих отечественные саженцы
Доля собственного производства посадочного материала в России составляет 55%, 45% - завозятся
Читать полностью