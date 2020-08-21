Новую мечеть открыли в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 21 августа. /ТАСС/. Новую соборную мечеть открыли в Гудермесском районе Чечни в преддверии празднования 69-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова. Проект имеет традиционный бухарский стиль и реализован при финансовой поддержке Фонда Кадырова на площади в 4 га.

"В республике ежегодно строятся мечети, открываются новые духовные образовательные учреждения, и это является свидетельством возрождения и укрепления духовно-нравственных ценностей нашего народа. Уверен, что новая мечеть станет одной из главных достопримечательностей не только поселка Ойсхара, но и всей республики", - сказал на открытии глава Чечни Рамзан Кадыров.

Новая мечеть будет носить имя Сулима Кадырова, арестованного и отправленного в ссылку за религиозную деятельность в 1930-х годах. В честь открытия региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова провел в селе благотворительную акцию, в рамках которой 150 малоимущим семьям оказана денежная помощь в размере 50 тыс. рублей и роздано 5 тыс. продуктовых наборов. Кроме того, 200 детей получили велосипеды и сладости.

В Чечне 23 августа отмечается 69-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. В преддверии этой даты в регионе проходят религиозные обряды, конкурсы и открываются социальные объекты. Ахмат-Хаджи Кадыров вступил в должность президента Чеченской республики в октябре 2003 года. 9 мая 2004 года он трагически погиб в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо". На следующий день указом президента России за мужество и героизм, проявленные при возрождении региона и в борьбе с терроризмом, ему было присвоено звание Героя России.