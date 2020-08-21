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В Махачкале в муниципальную собственность вернут участки у Каспия ценой 231,6 млн рублей

Общая площадь участков составляет 16 683,6 кв.м

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура Махачкалы вернет в муниципальную собственность земельные участки общей стоимостью свыше 231,6 млн рублей. Об сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.

По данным надзорного ведомства, три земельных участка в водоохранной зоне Каспийского моря поставлены на кадастровый учет и переданы в собственность жителям республики на основании поддельных постановлений администрации Махачкалы. Общая площадь участков составляет 16 683,6 кв.м.

"Прокуратурой в Ленинский районный суд города Махачкалы направлены иски о признании права собственности указанных лиц отсутствующим, а договоров купли-продажи участков и свидетельств о государственной регистрации прав - недействительными. Судом требования прокуратуры удовлетворены", - говорится в сообщении.

По данным фактам также возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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