Около 60 га садов суперинтенсивного типа появится на Ставрополье к 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа./ТАСС/. Около 60 гектаров садов суперинтенсивного типа в 600 личных подсобных хозяйствах появятся на Ставрополье к 2021 году в рамках краевой программы "Развитие сельского хозяйства", сообщает в пятницу управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"Всего за трехлетний период действия программы она даст краю, по предварительной оценке, 60 гектаров садов суперинтенсивного типа в 600 личных подсобных хозяйствах. Научную поддержку реализации проекта оказывает федеральный научный центр имени Мичурина. Важно не только количество гектаров, но и то, что налажены механизмы логистики, хранения и сбыта плодовой продукции, которая выращивается в рамках этой программы", - пояснил губернатор края Владимир Владимиров, слова которого приводит управление.

Программа "Развитие сельского хозяйства" реализуется в крае с 2018 года. В этом году конкурсные отборы на получение грантов на закладку садов суперинтенсивного типа прошли в 10 районах и городских округах Ставрополья, участниками проекта стали 200 человек.

"Всего в крае в этом году реализуются четыре инвестпроекта по созданию плодохранилищ суммарной мощностью 11,8 тыс. тонн единовременного хранения. Строительство объектов ведется в Кочубеевском, Труновском районах, а также Изобильненском и Минераловодском городских округах. В результате реализации проектов будет создано около 100 рабочих мест", - добавили в управлении.