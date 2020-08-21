Спорткомплекс для соревнований по волейболу и баскетболу начали строить в Туле

ТУЛА, 21 августа. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с легкоатлетическим манежем на 2,5 тыс. мест начали строить в Туле по программе "Газпром - детям", он предназначен для проведения соревнований по волейболу и баскетболу уровня чемпионата России, ЦФО, а также всероссийских соревнований по легкой атлетике. Об этом сообщил в пятницу во время рабочей поездки в Тулу председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Может ли быть такой проект типовым? Ответ - нет, этот проект сделан только для Тулы, специально для нее. <…> Оттолкнувшись от волейбола, мы сделали универсальную спортивную площадку для всех игровых видов спорта. А дальше конечно же это потянуло легкую атлетику и рядом появился легкоатлетический зал в проекте, который позволит проводить этапы Кубка и чемпионата России по легкой атлетике", - рассказал Миллер.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин добавил, что новый ФОК станет домом для волейбольной команды "Тулица". "Там будет всем уютно и не тесно. <...> Всего по программе "Газпром - детям" в Тульской области построено 106 спортивных площадок, зал для спортивной гимнастики, два ФОКа с плавательными бассейнами и самый крупный в регионе Ледовый дворец. Тысячи мальчишек и девчонок занимаются спортом на этих площадках. Новые, современные объекты - это новые возможности для подготовки спортсменов и развития массового спорта", - сказал он.

Помощник президента РФ Игорь Левитин отметил удачное расположение спорткомлекса. "Сам ландшафт, парк рядом, я думаю здесь появятся и велодорожки и пешеходные зоны", - уточнил он.

Министр спорта РФ Олег Матыцин сказал, что данный проект может стать примером для других регионов. "Пример, как воспринимать, как взаимодействовать с бизнес сообществом", - пояснил Матыцин. По данным пресс-службы областного правительства, завершить строительство спорткомплекса планируется в первом квартале 2023 года.

В здании нового ФОКа будут размещены универсальный спортивный зал с волейбольно-баскетбольной площадкой и трибунами для зрителей на 1,5 тыс. мест, легкоатлетический манеж с восемью прямыми беговыми дорожками длиной 100 м, шестью круговыми дорожками длиной 200 м. Также есть секторы для прыжков, в том числе в высоту и прыжков с шестом, метания снаряда, толкания ядра. Трибуны манежа рассчитаны на 1 тыс. зрительских мест.