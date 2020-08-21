Минсельхоз намерен поддерживать аграриев, использующих отечественные саженцы

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 21 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства России планирует поддерживать садоводов, которые используют отечественные саженцы, сообщил в пятницу первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

"Мы все больше склоняемся к мерам господдержки, которые будут адресованы аграриям, которые работают с отечественными саженцами", - сказал Хатуов в кулуарах выставки "PROяблоко2020", которая проходит на Ставрополье.

По его словам, общий объем производства саженцев в России - 32 млн штук. "Это при том, что мы столько же завозим из-за рубежа", - добавил первый замминистра.

Между тем директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов на выставке сообщил, что производство посадочного материала в России растет. "Но вместе с тем мы очень зависим от импорта посадочного материала. В прошлом году на $56 млн мы ввезли посадочного материала. Это очень серьезные деньги, серьезный рынок, который нам необходимо занимать", - сказал он.

По его словам, в 2020 году заметен рост импортного посадочного материала, за семь месяцев этого года его ввезли на $44 млн. "Хотя значительную часть могли произвести сами. Экспорт посадочного материала составил в 2019 году $2,5 млн. У нас доля собственного производства посадочного материала составляет 55%, 45% - завозим", - сказал Некрасов.

Международная выставка-форум "PROяблоко2020" 20 августа начала работу в Минеральных Водах. Она собрала садоводов со всей страны, которые обсудят проблемы и перспективы развития отрасли и государственные меры поддержки. Выставка и конгресс "PROяблоко2020" будут проходить до 22 августа.