"Точки роста" откроются в 42 школах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 21 августа. /ТАСС/. Центры образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" откроются в 42 школах Кабардино-Балкарии (КБР) в сентябре, сообщил в пятницу журналистам и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов.

"Мы посетили сегодня школу № 1 селения Нартан Чегемского района, на базе данного учреждения сегодня успешно реализуется один из федеральных проектов в рамках нацпроекта "Образование", это создание "Точек роста". <...> В прошлом году было открыто 27 образовательных учреждений в селах республики, в нынешнем году в сентябре появятся еще 42, мы стараемся охватить всю географию республики, чтобы они были равномерно распределены", - рассказал Езаов.

В центрах "Точка роста" проходят уроки технологии, информатики и основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), кружковые занятия. В них есть современные интерактивные комплексы: дети используют шлемы виртуальной реальности, распечатывают разработки на 3D-принтерах, учатся пользоваться квадрокоптерами.

"Точка роста" заработала в первой нартановской школе в сентябре 2019 года. "В нашем районе в прошлом году было создано 3 115 новых мест дополнительного образования, это и новые рабочие места, и возможность привлекать более квалифицированные кадры. В этом году в пяти школах района создаются "Точки роста" - это еще 1,5 тыс. детей, которые будут охвачены дополнительным образованием", - пояснила замглавы администрации Чегемского района - начальник управления образования муниципалитета Жанна Арипшева.

Из 760 учеников первой нартановской школы почти половина посещают "Точку роста". "За последние годы у нас ежегодный прирост учащихся составляет 40-50 детей, в "Точке роста" обучаются 330 из [760] учащихся, практически с 1-го класса. Заинтересованность в обучении явно повысилась, дети с удовольствием ходят на эти занятия", - пояснил директор школы Руслан Шогенов.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.