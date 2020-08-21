Минсельхоз планирует довести самообеспеченность плодами в России к 2025 году до 65%

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 21 августа. /ТАСС/. Уровень самообеспеченности плодами в России к 2025 году должен увеличиться в два раза и достичь 65%, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов.

"Мы сегодня производим около 35% (плодов и ягод - прим. ТАСС) к уровню самообеспеченности. К 2025 году стоит задача довести до 65% собственное производство", - сказал Некрасов на выставке "PROяблоко2020", которая проходит на Ставрополье.

Он отметил, что Россия находится на девятом месте в мире по объему производства.

"С нашими площадями это не место. Нас обгоняют Турция, Италия, Польша, Чили. Надо расти", - добавил директор департамента.

Международная выставка-форум "PROяблоко2020" 20 августа начала работу в Минеральных Водах. Она собрала садоводов со всей страны, которые обсудят проблемы и перспективы развития отрасли и государственные меры поддержки. Выставка и конгресс "PROяблоко2020" будут проходить до 22 августа.