Минсельхоз планирует наладить лизинг сельхозтехники для садоводов

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 21 августа. / ТАСС/. Министерство сельского хозяйства России рассматривает вопрос о поставке в лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования для садоводства. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

"По инициативе краснодарских, липецких и белгородских садоводов в ближайшее время рассмотрим вопрос о поставке в лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования для садоводства, аналогов которых еще нет в России", - сказал Хатуов на выставке "PROяблоко2020", которая проходит на Ставрополье.

Также он отметил, что на следующей неделе должно состояться совещание с Минпромторгом на тему выпуска тракторов малой мощности специально для садоводства.

"Мы сегодня с вами видели технику, в основном она представлена зарубежными аналогами. Поэтому, к большому сожалению, просьба садоводов как можно быстрее раскачать отечественных сельхозмашиностроителей в части специализированного оборудования и техники нас еще не удовлетворяет в тех темпах, которые есть. В этом и Минсельхоз России чувствует свою ответственность", - добавил представитель министерства.

Международная выставка-форум "PROяблоко2020" 20 августа начала работу в Минеральных Водах. Она собрала садоводов со всей страны, которые обсудят проблемы и перспективы развития отрасли и государственные меры поддержки. Выставка и конгресс "PROяблоко2020" будут проходить до 22 августа.