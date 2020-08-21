Ремонт набережной Онежского озера в Петрозаводске завершится в сентябре

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 августа. /ТАСС/. Подрядчик закончит ремонт более 30 участков набережной Онежского озера в Петрозаводске в сентябре. Работы, в том числе по замене покрытия и реконструкции подпорных стенок смотровых площадок, стоимостью 83 млн рублей проходят в рамках подготовки города к столетию Карелии, сообщила в пятницу журналистам глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

"Мы ожидаем завершения работ в сентябре. Там, конечно, грандиозный, непростой участок работ: совершенно новый тип мощения, новые материалы применяются, и по-настоящему европейский вид будет у тех площадок, которые мы отремонтируем", - сказала Мирошник.

Ремонт и благоустройство старой части петрозаводской набережной от улицы Карла Маркса до реки Неглинки идет по нескольким направлениям: в районе арт-объектов камнем мостятся новые дорожки, ремонтируются подпорные стенки смотровых площадок, которые находились в предаварийном состоянии, проводится реконструкция ротонды. Кроме того, покрытие на трех площадках, выходящих в створы проспекта Ленина, улиц Титова и Свердлова, оформят с новым декоративным элементом треугольного мощения.

Согласно контракту, работы должны быть закончены к 30 августа 2020 года, однако уже сейчас администрация фиксирует отставание от сроков, что подрядчики объясняют большим объемом работ, нехваткой рабочей силы из-за пандемии, а также техническими сложностями, связанными с требованиями защиты электросетей под плитами. Власти города в ежедневном режиме контролируют стройку и уже сейчас готовы начать претензионную работу с фирмами, при необходимости вплоть до полного расторжения контракта.

"Здесь, я думаю, администрация Петрозаводска сама должна решить, с кем из подрядчиков ей по пути. В связи с тем, что это региональные деньги, расторгать контракт мы можем абсолютно жестко, с тем, что мы забираем полностью обеспечение - это 30% от цены контракта, мы вносим их в перечень недобросовестных [подрядчиков] с тем, чтобы подобных вещей [не было], когда люди приходят, хватают большое количество объектов и не успевают их сдать, чтобы научить этих людей государственные контракты исполнять вовремя. Но, повторюсь, это уровень ответственности администрации города Петрозаводска", - заявил журналистам премьер-министр Карелии Александр Чепчик, который в пятницу также проинспектировал ход подготовки Петрозаводска к юбилею.

Набережная Онежского озера считается визитной карточкой Петрозаводска. На ней расположена галерея современного искусства, собранная из подаренных российскими и зарубежными городами-побратимами скульптур, выполненных в авангардной форме и посвященных теме дружбы и взаимопроникновения культур.

Продолжение реконструкции

Перечисленными работами на петрозаводской набережной власти не ограничатся. В 2022-2023 годах планируется также реконструировать подпорные стенки набережной, которые выходят непосредственно к акватории Онежского озера. Это необходимо, чтобы защитить объект от размывов. "Необходимо будет продолжение работ и полноценная реконструкция набережной в части акватории, которая в силу характера Онежского озера постоянно набережную повреждает. Здесь мы будем заказывать серьезный проект, это более длительная перспектива двух-трех лет. По завершении, я думаю, набережная будет полностью оформлена - это 2022-2023 год. Перспективу мы смотрим уже сейчас, потому что завершать объекты надо полностью", - добавила Ирина Мирошник.

В 2019 году Петрозаводск получил из республиканского бюджета 1,4 млрд рублей на подготовку к празднованию 100-летия Карелии. На эти деньги в год столетия ведется благоустройство скверов и парков ремонтируются фасады домов в центре города, набережная, а также часть средств направили на установку стелы города воинской славы. Сэкономленные от отмены городского праздника в честь юбилея деньги также пошли на приведение города в порядок, в том числе на благоустройство территории вокруг перенесенного знака "Дерево дружбы" и укладку нового футбольного поля на стадионе "Юность".