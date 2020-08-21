На курорте "Армхи" в Ингушетии проведут выставку и мастер-классы по войлочному валянию

МАГАС, 21 августа. /ТАСС/. Двухдневную выставку-ярмарку "Войлок - в каждый дом" и бесплатные мастер-классы по созданию игрушек, палантинов и полотен из войлока для туристов и местных жителей проведут на курорте "Армхи" в горном Джейрахском районе Ингушетии, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Курорт "Армхи" и ассоциация мастеров войлочного ковроделия "Истинг" решили провести 26-27 августа на территории курорта выставку-ярмарку "Войлок - в каждый дом". Также мастерами ассоциации будет проведена бесплатная двухдневная серия мастер-классов по валянию палантина "Пион", игрушек и войлочных полотен с рисунком", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, на выставке будут представлены традиционные ингушские войлочные ковры, молитвенные коврики, изготовленные по современным технологиям войлочная одежда и аксессуары, игрушки, блокноты из фетра ручной работы, сумки из натуральной шерсти и др.

"Мы рассчитываем, что в выставке-ярмарке и мастер-классах примут участие более 50 местных жителей, а также гостей нашего курорта. Это не только станет вкладом в развитие войлочного искусства в нашем регионе, но и позволит туристам лучше узнать нашу культуру, историю. Мы уверены, что проведение таких мероприятий с упором на национальные особенности нашего края, позволят привлечь нам больше туристов", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал ранее ТАСС директор "Армхи" Магомед Евлоев, загрузка всесезонного курорта "Армхи" в горном районе Ингушетии после пандемии коронавируса увеличилась почти на 70%.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи" начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.