Новый центр образования на 720 ученических мест открылся в чеченском городе Аргун

ГРОЗНЫЙ, 21 августа. /ТАСС/. Современный центр образования на 720 ученических мест открылся в пятницу в городе Аргун в преддверии празднования 69-й годовщины со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. В торжественном мероприятии принял участие глава региона Рамзан Кадыров, передает корреспондент ТАСС.

"Открытие нового Центра образования города Аргун является очередным шагом в решении вопроса ликвидации трехсменного обучения. На благоустроенной территории Центра имеются футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, место для гимнастических занятий. Открытие объекта создаст более 100 новых рабочих мест, что очень важно для нашей республики, столкнувшейся с определенными трудностям", - сказал глава Чечни.

Новая школа, построенная в рамках реализации национального проекта "Образование", позволит ликвидировать трехсменное обучение в школе № 6 города Аргун, где при мощности 140 учеников обучались 498 человек. Общая стоимость проекта составляет более 496,9 млн рублей. Центр включает в себя два учебных корпуса, столовую, актовый и спортивный залы, библиотеку, лабораторные помещения и учебные мастерские.

В Чечне 23 августа отмечается 69-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. В преддверии этой даты в регионе проходят религиозные обряды, конкурсы и открываются социальные объекты. Ахмат-Хаджи Кадыров вступил в должность президента Чеченской республики в октябре 2003 года. 9 мая 2004 года он трагически погиб в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо". На следующий день указом президента России за мужество и героизм, проявленные при возрождении региона и в борьбе с терроризмом, ему было присвоено звание Героя России.