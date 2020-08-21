ГРОЗНЫЙ, 21 августа. /ТАСС/. Три многоквартирных дома сданы в эксплуатацию в чеченском городе Аргун для переселения из аварийного жилья 100 семей. Торжественное мероприятие передачи ключей жителям приурочили к 69-й годовщине со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, передает корреспондент ТАСС.

"На возведение трех многоквартирных домов строителям потребовалось немногим меньше года. Оперативность в сочетании с высоким качеством производимых работ является хорошим результатом. Новые, современные квартиры получили жители города Аргуна, до сегодняшнего дня проживавшие в ветхом и аварийном жилье. Здесь же прекрасно благоустроена зона отдыха с детской площадкой, оборудована парковка для автотранспорта", - сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дома построены в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Всего в регионе в текущем году планируется обеспечить комфортным жильем 757 человек, проживающих в аварийных домах в Грозном, Аргуне, Гудермесском, Грозненском, Наурском районах.

"Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья в регионе будут завершены с опережением графика. Уже в этом году будет ликвидирован аварийный фонд, запланированный к расселению в течение двух лет. А до конца 2021 года будут полностью выполнены показатели программы, рассчитанной до середины 2025 года" - рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Муслим Зайпуллаев.

Нацпроект "Жилье и городская среда" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019-го по 2024 год. Проект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.