Более 120 га лесов восстановили в Карачаево-Черкесии за два года

ЧЕРКЕССК, 21 августа. /ТАСС/. Площадь восстановления лесов в Карачаево-Черкесии (КЧР) по национальному проекту "Экология" за два года составила более 120 га, написал в пятницу глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Для сохранения природного богатства, уникального лесного фонда Карачаево-Черкесии второй год в рамках федерального проекта проводится масштабный комплекс мероприятий по лесовосстановлению. Так, за этот период высажено около 90 тыс. новых саженцев деревьев, в том числе и в рамках акции "Сад памяти". За два года восстановлено свыше 122 га лесов, грядущей осенью лесовосстановительные работы проведут еще на 32 га лесов", - написал Темрезов по итогам встречи с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Сергеем Аноприенко.

Он добавил, что в рамках нацпроекта "Экология" закуплено специальное оборудование для лесоразведения и лесовосстановления. Для работ по тушению лесных пожаров приобретено 20 единиц лесопожарной техники, в следующем году в республику поступят еще четыре единицы.

Ранее первый заместитель начальника Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов региона Валентина Ляшова рассказала ТАСС, что власти региона направят на лесовосстановительные работы и закупку техники около 100 млн рублей по нацпроекту до 2024 года. По ее словам, финансирование будет полностью осуществляться из федерального бюджета.

Лесной фонд Карачаево-Черкесской Республики составляет 391,5 тыс. га, площадь особо охраняемых природных территорий - 97,5 тыс. га, 30% территории республики занято лесами.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).