Спортивно-туристский фестиваль "Ладога фест" завершился в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Ежегодный спортивно-туристский фестиваль "Ладога фест" завершился в городе Новая Ладога Ленинградской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Новой Ладоге завершился фестиваль "Ладога фест - 2020". Ежегодный спортивно-туристский фестиваль Ладога Фест прошел в третий раз в городах вокруг Ладожского озера", - говорится в сообщении.

Спортивная часть программы включала более 20 дисциплин, среди которых регата "Большая Ладога", автоприключение ретро-автомобилей Karjala, велопоход "Вокруг Ладоги", веломарафон, мотопробег, соревнования и мастер-классы по игре в ринго и многое другое.

Деловая программа фестиваля началась 8 августа в Видлице (Республика Карелия), где прошла историко-краеведческая конференция регионов Приладожья. В Новой Ладоге эксперты научно-практической конференции "Сохранение архитектурного облика и самобытности малых городов Приладожья" поделились опытом проектов по сохранению исторического наследия в городах и поселениях региона.

Праздничная часть мероприятия в Новой Ладоге была представлена масштабной выставкой ретро-автомобилей, фестивалем брейк-данса, выставкой картин "Под капотом" Светланы Якимчевой, а также показательными выступлениями детской парусной школы. Кроме того, в Новой Ладоге была воссоздана историческая ежегодная Новоладожская Успенская ярмарка, которая берет свое начало в XVIII веке. В ней приняли участие 49 компаний и мастеров, представив традиционные предметы быта, классические самодельные украшения, поделки и деревянные игрушки ручной работы.

Туристский фестиваль Ладога Фест, организованный при поддержке Фонда Росконгресс, проходил в трех субъектах - Ленинградской области, Республике Карелия и Санкт-Петербурге.