Карелия получит около 523 млн рублей на строительство социальных объектов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Около 523 млн рублей направят на улучшение жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры в Карелии. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Федеральное финансирование поможет ввести в эксплуатацию 11 объектов. В их числе здания межрайонной больницы с поликлиникой в Петрозаводске, библиотека и спортивный стадион в Сегеже, поселковые детские сады и газопроводы", - говорится в сообщении.

Субсидия поступит из резервного фонда правительства в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия".

Строительства блоков "А" и "Б" республиканской больницы им. Баранова предполагалось завершить в рамках федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Однако после окончания проектировочных работ выяснилось, что заявленных на эти цели денег недостаточно.

Два медицинских блока начали строить около 30 лет назад, но объект так и не был завершен. Брошенные здания соединены с действующим диагностическим центром республиканской больницы им. Баранова, что не позволяет их снести без вреда для соседних построек. После того, как здания достроят, в них появится большая поликлиника, а также в один из блоков переедут четыре отделения республиканской больницы. Предполагается, что это будут эндокринология, урология, гастроэнтерология, лор-отделение.