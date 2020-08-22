Врио губернатора Камчатки поручил проработать льготы на проезд для участников олимпиад

ТАСС, 22 августа. Льготы на проезд для школьников, участвующих в финальных этапах региональных олимпиад, поручил разработать врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. Об этом сообщается в субботу на сайте краевого правительства.

"Поручаю проработать возможности повышения транспортной доступности для школьников. Особенно я говорю про отдаленные районы. Считаю, что нам нужно вводить льготные билеты, возможно, даже бесплатные, на проезд для тех, кто участвует в олимпиадах в Петропавловске[-Камчатском]. С тем, чтобы школьники из отдаленных районов без ограничений по стоимости [проезда] могли участвовать в финальных этапах олимпиады", - сказал глава региона, слова которого приводятся в сообщении.

Он также поручил разработать единую цифровую систему, которая поспособствует самореализации детей и подростков. "Нужно серьезно усилить работу по поиску и выявлению талантов детей, стимулированию их развития. Очень важно, чтобы у семей был доступ ко всем возможностям дополнительного образования. Необходимо создать единую цифровую среду, с помощью которой родители могли получать диагностику и данные о существующих возможностях развития способностей ребенка", - цитируют в сообщении Солодова.

Врио министра образования Камчатского края Александра Короткова отметила важность дополнительного обучения школьников и сообщила, что с 1 сентября для детей и подростков начнет работать мобильный технопарк "Кванториум". В следующем году откроется центр цифрового образования детей "IT-куб", где ребята будут обучаться по дополнительным общеразвивающим программам в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.