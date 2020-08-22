Власти Коми откроют памятник бывшему руководителю республики Ивану Морозову

ТАСС, 22 августа. Власти Республики Коми в субботу заложили камень в основание будущего памятника Ивану Морозову, который руководил регионом на протяжении 22 лет и при котором республика в 1960-1980-х годах прошлого века стала одним из самых интенсивно развивающихся регионов страны. Открытие памятника запланировано на 2021 год, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

"Сегодня день рождения Республики Коми, всего 99 лет. В этот день мы присутствуем на удивительном событии, на закладке камня на месте будущего памятника Ивану Павловичу Морозову. Точно в год столетия на этом месте будет стоять во весь рост Иван Павлович Морозов - человек и гражданин, великий сын коми народа и простой человек земли. Я только читал об Иване Павловиче, это воистину великий человек, великий государственный деятель и при этом простой, народный, руководитель республики", - сказал Уйба, обращаясь к участникам церемонии закладки камня.

Он напомнил, что следующий год юбилейный, Республика Коми будет отмечать свое столетие, и к этой дате будет приурочено открытие памятника Ивану Морозову. "Те 22 года, во время которых руководил республикой Иван Павлович, сегодня именуются эпохой Морозова. Это была эпоха расцвета и вывода республики на лидирующие позиции европейского севера. Я хочу поделиться одной мыслью - мы учреждаем орден Ивана Павловича Морозова, это будет вторая по значимости высшая награда республики. [Он будет вручаться] самым достойным, честным, открытым людям, которые думают о народе", - сказал Уйба.

Иван Морозов - первый секретарь Коми обкома КПСС с 1965-го по 1987 год. За время его руководства регионом была создана промышленная база республики, в том числе Сыктывкарский ЛПК и шахта "Воргашорская", Печорская ГРЭС, были открыты новые нефтяные и газовые промыслы, основаны города Усинск и Вуктыл, проложены сотни километров автомобильных дорог. Во время его руководства в Коми появился филиал Академии наук, создавались Сыктывкарский университет и Ухтинский индустриальный институт.