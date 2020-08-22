В Удмуртию прибыл первый гастрономический поезд

ИЖЕВСК, 22 августа. /ТАСС/. Гастрономический поезд "Вкусно Едем. Удмуртия угощает" прибыл в Ижевск из Москвы. Туристы на протяжении двух дней будут знакомиться с традиционной кухней республики, посетят купеческий город Сарапул и изучат историю региона, сообщается в субботу на сайте главы и правительства Удмуртии.

"Туристы приехали в столицу республики из Москвы, чтобы провести выходные в гастрономическом изучении нашего региона. В рамках тура гости посетят объекты национальной культуры и истории Удмуртии, попробуют местную кухню, обучатся изготовлению удмуртских блюд, таких как пельмени и блины. В воскресенье путешественники ознакомятся с уездным купеческим городом Сарапулом, где их угостят кухней и блюдами по старинным рецептам", - сказано в сообщении.

Как отметила начальник управления по развитию туризма и туристской деятельности министерства экономики Удмуртии Юлия Железняк гастрономический поезд - первый проект в совместной работе с Куйбышевским филиалом "ФПК".

"Проект важен не только увеличением туристического потока в республику, но и той имиджевой составляющей региона, на которую мы можем оказать непосредственное влияние нашим гостеприимством. В каждом районе и городе республики есть особенные "вкусные" места, где гости могут отведать национальные блюда и напитки. Удобен формат тура выходного дня", - цитирует Железняк пресс-служба.

Она уточнила, что туристы в пятницу вечером садятся в двухэтажный поезд, следующий по маршруту Москва - Ижевск, в специальный брендированный вагон с национальной атмосферой. В пути они дегустируют удмуртскую кухню, учат язык. В понедельник гости республики возвращаются в Москву.

"Мы давно мечтали запустить железнодорожный гастрономический проект. И здесь все совпало: стабильная и комфортная железнодорожная логистика на базе двухэтажного поезда Москва - Ижевск, наличие желания у правительства Удмуртской Республики привлекать туристов, туристический бизнес - готовый прекрасный комплексный продукт", - приводит слова начальника Куйбышевского филиала АО "ФПК" Владислава Губанова пресс-служба.

О проекте

Проект "Вкусно едем. Удмуртия угощает" организован вместе с Куйбышевским филиалом АО "ФПК" и "РЖД Тур". Как сообщала ранее ТАСС Юлия Железняк, второй поезд ждут в Удмуртию в октябре, к тому времени власти намерены расширить программу для гостей региона и включить в проект новых туроператоров.