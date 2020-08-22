Фестиваль бейсджампинга в Ингушетии завершился прыжками с флагом России

МАГАС, 22 августа. /ТАСС/. Девятый фестиваль бейсджампинга "Легенды гор" прошел в Ингушетии. Мероприятие завершилось прыжками спортсменов с российским триколором ко Дню Государственного флага РФ, рассказал ТАСС в субботу организатор фестиваля Халид Танкиев.

"Это девятый фестиваль бейсджампинга "Легенды гор", который проводится на территории одноименного бейсджампклуба. В этом году в фестивале приняло участие рекордное количество спортсменов - всего на фестиваль приехали порядка 40 человек из таких городов, как Киров, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток. А завершился фестиваль прыжками с российским триколором, акция была приурочена ко Дню Государственного флага РФ", - рассказал Танкиев.

По его словам, спортсмены совершили прыжки со Столовой горы и гор Цей-Лоам, Цори-Лоам, а на равнинной части республики в административном центре Магасе - со стометровой башни Согласия.

"Главной целью проведения фестиваля является популяризация этого экстремального вида спорта, в перспективе мы надеемся, что наш регион станет самым популярным у бейсджамперов нашей страны и зарубежья. Также это способствует развитию туризма и привлечению туристов в том числе. Партнерами проведения фестиваля стали администрация Джейрахского района, авиакомпания Utair, республиканский меценат и поисково-спасательный отряд Джейрахского района", - добавил собеседник ТАСС.

В феврале 2013 года первый прыжок в Ингушетии совершил всемирно известный бейсджампер Глеб Вореводин, являвшийся почетным членом ингушского бейсджампинг-клуба "Легенды гор" и главным организатором первого фестиваля бейсджампинга. С 2013 года фестиваль проводится ежегодно.