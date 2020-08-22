На Ставрополье в День флага прошли ретропробег и акция "Обними Россию"

СТАВРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Акция "Обними Россию" прошла в Ставрополе в День государственного флага. Несколько сотен человек собрались у светомузыкального фонтана "Россия" на площади имени Святого князя Владимира, вокруг которого волонтеры растянули 50-метровые полотна в цветах триколора, и исполнили гимн страны.

"Волонтеры и просто активные горожане вынесли полотнища ткани белого, синего и красного цветов длиной по 50 метров каждое и обогнули фонтан. А после стартовало светодинамическое шоу. Всем желающим раздавали ленточки оттенков российского флага", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета.

Чуть раньше на фасаде здания спортивного клуба на этой же площади разместили флаг на 160 кв. м, а здания учреждений и жилых домов города украшали в этот день 20 тыс. триколоров.

Онлайн-флешмоб и ретропробег

Праздничные акции в субботу прошли онлайн и офлайн во всех районах Ставропольского края, были организованы интернет-викторины, спортивные соревнования, флешмобы, концерты и выставки. Так, в курортном Кисловодске сотрудники комитета по культуре и работники учреждений культуры города развернули 25-метровый триколор у Детской музыкальной школы им С. В. Рахманинова и на Курортном бульваре, сообщили в администрации города.