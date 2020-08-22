Детсад, ДК, спорткомплекс и мечеть открыли в горном селе Чечни

ГРОЗНЫЙ, 22 августа. /ТАСС/. Новые дом культуры, детский сад, спорткомплекс и мечеть, построенные за счет Фонда Кадырова, открыли в горном селе Турты-Хутор Ножай-Юртовского района Чечни в преддверии празднования 69-й годовщины со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава региона Рамзан Кадыров.
"В селе Турты-Хутор открылись центральная мечеть имени Сулима Кадырова, сельский Дом культуры, детский сад и спорткомплекс. Их строительство полностью профинансировал региональный общественный фонд (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал Кадыров.
В Чечне 23 августа отмечается 69-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. В преддверии этой даты в регионе проходят религиозные обряды, конкурсы и открываются социальные объекты.