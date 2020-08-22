Детскую поликлинику и садик открыли в Чечне для стимулирования жилищного строительства

ГРОЗНЫЙ, 22 августа. /ТАСС/. Детскую поликлинику и детсад на 140 мест открыли в чеченском селе Знаменское. Мероприятие приурочили к 69-й годовщины со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава региона Рамзан Кадыров.

"Детская поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Поликлиника оснащена современным оборудованием и квалифицированными специалистами, которые готовы оказывать населению качественные медицинские услуги. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 140 детей", - написал Кадыров.

Кроме того, в селе в торжественной обстановке ключи от квартир получили 62 семьи, проживавшие в оползневых зонах Горагорска. "Крышу над головой обрели 556 человек. Они получили комфортабельное жилье, площадь которого варьируется от 42 до 280 кв. м в зависимости от количества членов семьи", - добавил он.

Программой стимулирования развития жилищного строительства в Чечне предусмотрено возведение пяти социальных объектов в 2020 году - детсады, корпус гимназии, сети водоснабжения, дороги. На эти цели выделено свыше 721 млн рублей.