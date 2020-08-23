Фестиваль "Легенда об Амузги" соберет в заброшенном ауле Дагестана до 200 гостей

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Легенда об Амузги", призванный привлечь внимание к заброшенным селам Дагестана, пройдет в воскресенье в ауле Амузги Дахадаевского района. На один день здесь соберутся выходцы из этого населенного пункта, их потомки, а также гости фестиваля, сообщил ТАСС инициатор и руководитель проекта Борис Войцеховский.

В мае 2020 года проект "Легенда об Амузги" региональной общественной организации "Народные художественные промыслы Дагестана" стал одним из победителей грантового конкурса Российского фонда культуры. Сумма гранта составила 800 тыс. рублей.

"На фестивале будут амузгинские кузнецы, которыми аул когда-то был знаменит - прямо здесь, в Амузги, они поставят свои кузни и будут демонстрировать свое искусство. Ожидаются гости из разных районов Дагестана, в том числе потомки амузгинцев и те, кто сам когда-то жил в этом ауле и может рассказать о его истории, о том, где именно и как они жили, где были дома, где кузня, школа и так далее <…> Мы рассчитываем в среднем на 200 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, фестиваль призван привлечь внимание к малым селам и аулам республики, которые постепенно пустеют, именно так произошло с Амузги, в котором несколько лет назад умерла последняя жительница. "Мы, организаторы и участники фестиваля, хотим напомнить всем не только о прошлом, но и поговорить о будущем, о том, что исчезающие аулы Дагестана еще можно спасти, чтобы не потерять самих себя", - отметил инициатор проекта.

Открытие фестиваля запланировано на 11:00, в течение дня в Амузги будут проходить мастер-классы по ковке из стали, звучать национальная музыка, готовиться блюда национальной кухни - их смогут продегустировать все гости древнего аула.

Амузги - небольшой аул, расположенный недалеко от известного аула златокузнецов Кубачи, в начале XX века был центром обработки металла и изготовления оружия. В 1944 году его жители были переселены в Чечню после депортации чеченцев и ингушей в Центральную Азию. После возвращения на родину в 1957 году многие амузгинцы переселились в Дербентский район Дагестана. Последняя жительница села Патимат Нугаева умерла 15 января 2016 года.