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В Железноводске приложение "Умный город" переведут на английский

В него входят афиша мероприятий, информация о маршрутах, терренкурах и достопримечательностях

ПЯТИГОРСК, 23 августа. /ТАСС/. Туристическое приложение для мобильных устройств "Умный город" в Железноводске (Ставропольский край) станет англоязычным, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации в воскресенье.

"В ближайшее время туристическое приложение для мобильных устройств будет переведено на английский язык. В год мы принимаем несколько десятков тысяч иностранных туристов и важно, чтобы наши цифровые возможности увеличивали комфорт и помогали нашим гостям из-за рубежа открывать для себя Ставрополье", - приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Моисеева.

Он отметил, что также добавится сервис доставки push-уведомлений. "Теперь о достопримечательностях и событиях пользователей предупреждают всплывающие уведомления, язык которых так же можно будет выбрать", - сказал Моисеев.

По данным пресс-службы, в туристическое мобильное приложение входит афиша мероприятий, информация о маршрутах, терренкурах и достопримечательностях. Также в один клик пользователи могут выбрать для себя кафе, забронировать номер в гостинице и заказать доставку товаров. С недавнего времени в приложение внедрена карта парковок.

Сообщается, что цифровизация города начата по решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Железноводск стал первым "Умным курортом" России.

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