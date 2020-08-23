Два фестиваля в горах Дагестана собрали более 1,5 тыс. гостей из разных регионов России

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Легенда об Амузги", посвященный заброшенному аулу кузнецов, прошел в воскресенье в горном Дахадаевском районе Дагестана, а накануне в расположенном в 3 км от Амузги селении Кубачи завершился фестиваль народных художественных промыслов Юга России "Кубачи - 2020". Мероприятия посетили более 1,5 тыс. человек, сообщил ТАСС в воскресенье исполнительный директор региональной общественной организации "Народные художественные промыслы Дагестана" Саид Ниналалов.

"Кубачинский фестиваль в этом году примерно в два раза расширил географию участников и ассортимент представленных изделий. В нем приняли участие мастера из Нижнего Тагила, Оренбурга, Астрахани, Ельца, Урюпинска, Северной Осетии, Калмыкии и, конечно, из разных районов Дагестана, которые представляли балхарскую керамику, унцукульскую насечку, кайтагскую вышивку, кубачинские кованые изделия и вышивку. Всего было порядка 80 мастеров и около 1 500 гостей. В Амузги мы ожидали около 200 гостей, получилось около 300 - сюда приехали выходцы из аула, их потомки, представители интеллигенции", - рассказал Ниналалов.

По его словам, все гости фестиваля "Легенда об Амузги" должны были пешком пройти 3 км от селения Кубачи, так как проезжей дороги между населенными пунктами нет. У входа в заброшенный аул и на его улицах гостей встречали выполненные в натуральную величину фигуры амузгинцев. Как раннее сообщал ТАСС инициатор проекта Борис Войцеховский, таким образом организаторы решили на один день "оживить" заброшенный аул.

"Мы хотели показать, что аул имеет право на жизнь, возрождение и дальнейшее развитие", - отметил Ниналалов.

Во время фестиваля в Амузги прошли мастер-классы по художественной ковке - на улицах аула установили две кузни, в которых любой желающий мог попробовать себя в качестве кузнеца-оружейника.

Амузги и фестиваль

Амузги - небольшой аул, расположенный недалеко от известного аула златокузнецов Кубачи, в начале XX века был центром обработки металла и изготовления оружия. В 1944 году его жители были переселены в Чечню после депортации чеченцев и ингушей в Центральную Азию. После возвращения на родину в 1957 году многие амузгинцы переселились в Дербентский район Дагестана. Последняя жительница села Патимат Нугаева умерла в январе 2016 года.

Фестиваль народных художественных промыслов Юга России проводится с 2019 года, в нем принимают участие мастера из разных регионов РФ. Фестиваль "Легенда об Амузги" организован для привлечения внимания к заброшенным селам Дагестана. Оба проекта в этом году стали победителями грантового конкурса Российского фонда культуры. Организатором фестивалей является региональная организация "Народные художественные промыслы Дагестана".